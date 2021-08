Metrô Linha Vermelha: estações fecham no domingo entre Itaquera e Guilhermina-Esperança

O trecho do da Linha 3-Vermelha do metrô entre as estações Corinthians-Itaquera e Guilhermina-Esperança, na zona leste de São Paulo, ficará inoperante neste domingo (29) para obras de modernização do sistema de controle dos trens.

As estações que estarão fechadas são Guilhermina-Esperança, Patriarca, Arthur Alvim e Corinthians-Itaquera. A partir da estação Vila Matilde a circulação dos trens será normal até a Barra Funda.

Entre 4h de domingo e 1h de segunda-feira, os ônibus gratuitos do Sistema Paese estarão percorrendo esse trecho para atender à demanda dos passageiros.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com o Metrô, a mudança do sistema de controle e movimentação (CTBC) vai melhorar a circulação e a regularidade dos trens das linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 2-Verde, já que possibilitará diminuir a distância entre os trens, permitindo a circulação de mais composições e reduzindo o intervalo de espera dos passageiros.

Na segunda-feira, a circulação do trecho interditado da Linha 3-Vermelha estará funcionando normalmente.