Lotofácil está acumulada em R$ 6,5 milhões

Nenhum apostador levou o prêmio do concurso 2318 da Lotofácil e para esta sexta-feira a loteria volta com força total e com um prêmio acumulado de R$ 6,5 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Duzentos e nove apostas acertaram quatorze pontos e cada uma delas ganhou R$ 1.929,56. Na faixa dos treze acertos, a loteria pagou R$ 25 para 8.695 apostas.

Para concorrer à bolada desta sexta-feira (28) do concurso 2319, o apostador tem até 19h para fazer sua aposta em qualquer uma das casas lotéricas. A aposta mais simples da Lotofácil, com 15 dezenas, custa R$ 2,50.

O sorteio da Lotofácil é sempre realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado no seu site e nas redes sociais.

A Quina também não saiu para ninguém no sorteio desta quinta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e para o sorteio desta sexta o prêmio está acumulado em R$ 2,2 milhões.

Cento e dezoito apostas chegaram na faixa dos quatro pontos e cada uma delas ganhou da Quina um prêmio de R$ 3.316,56.

A Quina pagou ainda R$ 85,38 para 6.892 apostadores que acertaram o terno.

Já o concurso 5643, desta sexta-feira (27) será sorteado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Assim como a Lotofácil, a Quina realiza seu sorteio a partir das 20h. Todas as apostas devem ser feitas nas casas lotéricas até 19h. A aposta mais simples da Quina, com cinco dezenas, custa R$ 2.

Super Sete paga R$ 400 mil

Com mais uma loteria acumulada no sorteio desta quinta-feira, a Super Sete promete pagar nesta sexta-feira um prêmio de R$ 400 mil para quem acertar as sete dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Esta sexta-feira será a última vez que a Super Sete é sorteada às 15h. A partir de segunda-feira, a loteria passa a ser sorteada três vezes por semana, sempre a partir das 20h.

Para concorrer, o apostador deve fazer sua aposta até momentos antes do sorteio (15h) nas casas lotéricas credenciadas de todo país.

Um único apostador acertou seis dos sete números sorteados no sorteio da última quarta-feira e levou para casa R$ 21.010,48.

Outras Quarenta e cinco apostas acertaram a quina e levaram para casa R$ 666,99.

