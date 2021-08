Quina: confira as cinco dezenas da sorte desta quinta-feira

A Quina, concurso 5642, sorteou nesta quinta-feira (dia 26) prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. A bolada pode sais para o sortudo que acertar as cinco dezenas.

São elas:

05 – 07 – 27 – 29 – 35

Embora nenhum apostador tenha levado o prêmio principal no sorteio de quarta-feira (dia 25) da Quina, 25 apostadores acertaram a quadra (quatro pontos) e cada um deles ganhou R$ 14.828,06.

Leia também:

Prêmio para a Lotofácil sobe para R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira; vejas as dezenas

Mãe e três filhos morrem em incêndio que atingiu galpão em Barueri, na Grande SP

João de Deus é preso por novas acusações de crimes sexuais

Outras 3.308 apostas foram premiadas ontem com o terno (três acertos) e cada uma delas vai levar para casa R$ 168,51.

Clique para ver os números sorteados para a Quina nesta quarta-feira.

Lotofácil

A Lotofácil, concurso 2318, sorteou na noite desta quinta-feira (dia 26) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. O valor pode sair para quem acertar as 15 dezenas da noite.

Confira:

02 – 05 – 06 – 07 – 08

11 – 13 – 16 – 17 – 18

19 – 20 – 21 – 24 – 25

Ontem nenhum apostador acertou a faixa principal da Lotofácil, e o prêmio acumulou para hoje.

Duzentos e sete apostadores fizeram 14 pontos e cada um deles ganhou R$ 1.386,54.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.544 apostadores que acertaram apenas 13 números.

Clique aqui para ver as dezenas sorteadas para a Lotofácil desta quarta-feira.

Dupla Sena

A Dupla Sena, concurso 2266, pode pagar R$ 1,9 milhão nesta noite.

Veja os resultados:

1º sorteio: 05 – 32 – 34 – 38 – 44 – 46

2º sorteio: 08 – 15 – 25 – 26 – 39 – 40

Na terça-feira passada (dia 24), ninguém adivinhou as seis dezenas de ambos os sorteios.

No primeiro, entretanto, 13 pessoas marcaram cinco pontos e receberam R$ 3.841,09, enquanto outras 718 acertaram quatro pontos e ganharam R$ 79,48.

Já no segundo sorteio, 13 pessoas acertaram a quina e levaram R$ 3.456,98 e 696 marcaram a quadra e receberam R$ 81,99.

Relembre o último sorteio da Dupla Sena aqui.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h. Na próxima semana, contudo, a mais nova loteria também passará para o horário da noite.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.