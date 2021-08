Mãe e três filhos morrem em incêndio que atingiu galpão em Barueri, na Grande SP

Subiu para quatro o número de vítimas de um incêndio em um galpão no Jardim Califórnia, em Barueri, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, durante a fase de rescaldo e exploração, os socorristas localizaram incialmente três corpos carbonizados. Em seguida, foi achada a quarta vítima, que é um bebê. Os bombeiros dizem que se tratam de mãe e filhos.

A Prefeitura de Barueri confirmou que as vítimas moravam nos fundos de um dos galpões atingidos pelas chamas, onde trabalhavam como zeladoras. A mãe e os três filhos, de 4, 2 anos e 11 meses, estavam no local e acabaram morrendo carbonizados. O pai ficou ferido e foi socorrido. Outro filho do casal, de 12 anos, escapou por estar na escola no momento do incêndio.



Leia também:

Ainda segundo a prefeitura, até o momento, 8 pessoas foram socorridas com vida, incluindo o pai das vítimas. Duas estão em estado grave no Hospital Municipal de Barueri com queimaduras em 80% do corpo. Outras 6 foram socorridas no Pronto-Socorro Central com ferimentos leves.



Reprodução/Corpo de Bombeiros

Incêndio se alastrou rapidamente por galpão e atingiu outros nove imóveis.

Incêndio

O fogo no galpão começou por volta das 11h no imóvel que fica na Rua das Antilhas. O local pertence a uma indústria química, que atua com reciclagem de plástico. Por volta das 14h20, a situação já tinha sido controlada e foi iniciado o rescaldo. Vídeos divulgados pela corporação mostraram a intensidade das chamas:

O Corpo de Bombeiros permanece no local em combate ao fogo em Indústria, em Barueri; com um total de 16 viaturas e 49 homens. Não Houve vítima, desde a chegada do CB. #193I pic.twitter.com/rGKVZUXajw — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 26, 2021

Seguem imagens do fogo em indústria na região de Barueri, onde 16 vtrs combatem desde as 11h28. #193I pic.twitter.com/PUafMoemvY — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 26, 2021

As chamas avançaram rapidamente e acabaram atingindo outros nove imóveis, entre eles, duas residências, além de carros que estavam estacionados na rua. No total, 28 viaturas dos bombeiros e 97 homens foram enviados ao local para o combate às chamas.

Por conta da intensa fumaça, as aulas em dez escolas da região foram suspensas pela Prefeitura de Barueri. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada, assim como uma equipe da Enel, que cortou o fornecimento de energia até o fim da operação.

As causas do incêndio ainda são apuradas pelos bombeiros e demais órgãos que prestaram apoio à ocorrência.