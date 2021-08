Vídeo mostra menino de 2 anos antes de morrer dentro de carro em Bauru, no interior de SP

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o menino de 2 anos, que morreu após ser esquecido pela babá dentro de um carro, em Bauru, no interior de São Paulo, se movimentando próximo ao vidro dianteiro (veja abaixo). O veículo estava parado na frente da casa da cuidadora. Segundo a Polícia Civil, a criança ficou lá dentro por mais de 3 horas e não resistiu.

A babá foi presa em flagrante na quarta-feira (25), logo após a morte do bebê, e teve a prisão preventiva decretada nesta quinta-feira (26). Segundo a polícia, Glaucia Aparecida Luiz, de 35 anos, informou em depoimento que cuida de cerca de 10 crianças com a ajuda da filha, de 16 anos, na casa delas.



A mulher disse que esqueceu o menino dentro do carro por cerca de 15 minutos e, ao voltar lá, percebeu que ele estava desmaiado. No entanto, as imagens obtidas pela polícia mostram que a criança ficou no veículo fechado das 13h45 às 16h51. Nesse meio tempo, às 16h22, Glaucia chegou a sair e colocar um pacote na lixeira, mas não se lembrou de retirar a criança.

A polícia diz que o menino só foi retirado às 16h51, quando a mulher foi novamente até o veículo. Minutos depois, ela saiu de casa com ele no colo e seguiu para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Mas ele já chegou sem vida, com sinais de sufocamento e desidratação.

Após levar o menino para o hospital, ela entrou em contato com os pais. Só quando eles chegaram ao local souberam da morte do filho. O corpo da vítima foi velado em Bauru e sepultamento aconteceu nesta tarde no Cemitério Municipal de Macatuba.

O caso foi registrado como homicídio com dolo eventual e segue sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru. Já a babá foi encaminhada para um presídio em Avaré, também no interior paulista.



A defesa de Glaucia informou que vai entrar com um pedido de habeas corpus, já que a mulher nunca teve a intenção de matar o menino.

Creche irregular

A investigação mostra que Glaucia cuidava de pelo menos 10 crianças em casa, em uma creche irregular. A polícia ainda apura as circunstâncias pelas quais esses menores eram atendidos e que ela ainda pode responder por essa situação.