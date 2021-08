Menino de 2 anos morre após ser esquecido por babá dentro de carro por mais de 3 horas, em SP

A Polícia Civil investiga a morte de um menino de 2 anos em Bauru, no interior de São Paulo. Segundo a corporação, a criança foi esquecida dentro de um carro por mais de 3 horas. Ele estava sob os cuidados de uma babá, que foi presa.

O caso aconteceu na quarta-feira (25) no Jardim Redentor. Câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram o menino sozinho dentro do carro, que estava todo fechado, parado na frente da casa da babá. A criança apareceu se mexendo e tentando bater no vidro dianteiro, mas ninguém apareceu para tirá-la do veículo.



Segundo a polícia, o menino estava sob os cuidados de uma mulher de 35 anos que se apresentava como babá. Ela e uma filha, de 10 anos, eram responsáveis pelos cuidados de pelo menos 10 crianças em casa. O local funcionava como uma creche irregular.

A investigação aponta que a mulher chegou a tirar o menino do carro, após mais de 3 horas, e o levou para um hospital. Mas ele já chegou sem vida, com sinais de sufocamento e desidratação. Em seguida, a polícia foi acionada.

A babá foi presa e levada para a delegacia, onde foi autuada por homicídio com dolo eventual. O corpo do menino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), que vai atestar a causa da morte.