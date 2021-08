Mega-Sena acumulou

Nenhum apostador levou o prêmio da Mega-Sena no sorteio desta quarta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e com isso o prêmio acumulou para R$ 6,5 milhões para o sorteio de sábado.

Sessenta e cinco apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 24.631,80.Na faixa dos quatro acertos, 2.793 apostas ganharam R$ 818,91 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (28) e para concorrer o apostador deve realizar sua aposta até19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 4,50, mas o apostador pode optar por preencher mais números no volante para incrementar a sorte. Com isso, porém, o preço da aposta sobe consideravelmente.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado imediatamente em seu site e nas redes sociais.

Super Sete também acumulou

Mais uma loteria não teve ganhadores no sorteio desta quarta-feira. A Super Sete acumulou e no próximo sorteio, na sexta-feira, promete pagar um prêmio de R$ 400 mil para quem acertar as sete dezenas sorteadas.

