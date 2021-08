Já pensou levar R$ 3 milhões para casa? Veja se a Mega-Sena saiu para você nesta quarta-feira

A Mega-Sena, concurso 2403, pode pagar R$ 3 milhões ao sortudo que adivinhar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira (dia 25).

Confira se o ganhador é você:

10 – 12 – 14 – 32 – 33 – 34

No sábado (dia 21), um apostador de Teresina, no Piauí, ganhou sozinho R$ 40.953.827,42 na Mega-Sena.

Cento e vinte e oito apostadores que acertaram a quina (cinco pontos) também foram premiados com R$ 30.626,84 cada.

Outras 6.285 apostas acertaram quatro pontos – a chamada quadra – e ganharam, cada uma, R$ 891,06.

Quina

A Quina, concurso 5641, pode pagar R$ 700 mil ao acertador das cinco dezenas da noite desta quarta.

São elas:

13 – 31 – 57 – 74 – 62

A Quina saiu ontem para um apostador de João Pessoa, na Paraíba, que levou para casa sozinho o prêmio de R$ 1.422.941,10.

Outros 52 apostadores acertaram a quadra (quatro pontos) e cada um ganhou R$ 7.718,66.

A Quina pagou ainda R$ 180,76 para 3.339 apostas que acertaram apenas três números – o chamado terno.

Lotofácil

A Caixa Econômica Federal sorteou ainda nesta noite o concurso 2317 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. O acertador das 15 dezenas pode levar o montante para casa.

Confira:

01 – 02 – 03 – 05 – 06

07 – 09 – 14 – 15 – 16

17 – 20 – 21 – 23 – 25

Um apostador da cidade de Piracicaba, em São Paulo, foi um dos ganhadores que dividiu o prêmio da Lotofácil de terça-feira. Os outros dois sortudos foram de Prudentópolis, no Paraná, e um terceiro cuja aposta foi feita pelo Canal Eletrônico da Caixa e não é possível identificar onde foi feita a aposta. Cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 1.028.686,90.

Foram premiados ainda 387 apostadores que acertaram 14 números e cada um ganhou R$ 1.326,69.

Na faixa dos treze acertos, 12.011 apostadores ganharam R$ 25 cada um.

Super Sete

Mais cedo, rolou o sorteio do concurso 135 da Super Sete.

A sequência da sorte foi a seguinte:

1 – 2 – 2 – 0 – 6 – 7 – 1

Ninguém acertou os sete números e, por isso, o prêmio passou para R$ 400 mil para a próxima sexta-feira (dia 27).

Uma pessoas marcou seis acertos e vai levar R$ 21.010,48.

Outras 45 apostas vão receber R$ 666,99 cada por terem adivinhado cinco dos sete números.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h. Na próxima semana, contudo, a mais nova loteria também passará para o horário da noite.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.