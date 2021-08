Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 41 milhões neste sábado; veja os números sorteados

A Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 41 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2402, sorteado na noite deste sábado (21) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Veja os números:

06 – 22 – 25 – 29 – 30 – 60

O prêmio está acumulado, já que ninguém acertou a faixa principal do último sorteio, realizado na última quarta-feira (18). O mais próximo que os apostadores chegaram de levar o prêmio principal foi a quina. Cento e vinte e oito apostas que acertaram as cinco dezenas ganharam R$ 25.058,88 cada.

Na faixa dos quatro acertos, 8.020 apostas levaram R$ 571,34.



Reprodução

Quina

Ninguém acertou o último sorteio da Quina, na última quinta-feira (19), e o prêmio acumulou. Assim, quem acertar a faixa principal do concurso 5638 sorteado neste sábado pode levar R$ 5,5 milhões para casa.

Confira os números de hoje:

05 – 06 – 07 – 20 – 52

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal no último sorteio, 30 apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 16.629,16. Foram premiados ainda 3.892 apostadores que acertaram apenas o terno, e cada um ganhou R$ 192,75.



André Porto/Metro

Lotofácil

A Lotofácil pode pagar prêmio de R$ 3 milhões para quem acertar a faixa principal do concurso 2314, também sorteado nesta noite.

Veja os números:

01 – 02 – 07 – 08 – 09

11 – 13 – 14 – 15 – 17

19 – 20 – 23 – 24 – 25

No último sorteio, realizado na sexta-feira (20), ninguém fez 15 acertos. Já 253 apostadores marcaram 14 pontos e levaram, cada um, R$ 1.534,11. Outras 9.784 apostas marcaram 13 números e ganharam R$ 25 cada.

Dupla-Sena

A Dupla-Sena pode pagar R$ 1,5 milhão no primeiro sorteio deste sábado. Já no segundo, o prêmio é de R$ 53 mil. Confira abaixo os números sorteados no concurso 2264:

1º sorteio: 16 – 30 – 31 – 45 – 46 – 47

2º sorteio: 08 – 25 – 27 – 39 – 41 – 45

No último concurso, realizado na quinta-feira (19), não houve ganhadores na faixa principal do primeiro sorteio. Já 8 apostadores marcaram cinco pontos e levaram pra casa R$ 5.580,52.

No segundo sorteio, também não houve ganhadores. Já 12 apostas marcaram 12 pontos e levaram, cada, o prêmio de R$ 3.348,31.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga os resultados no site e nas redes sociais.