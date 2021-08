Lotofácil volta a sortear R$ 1,5 milhão; confira as dezenas da noite

A Lotofácil, concurso 2313, voltou a sortear nesta sexta-feira (dia 20) prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. A quantia pode ser angariada por aquele que acertar as 15 dezenas da noite.

São elas:

04 – 05 – 06 – 07 – 08

10 – 11 – 12 – 14 – 15

18 – 19 – 20 – 22 – 25

A Lotofácil de ontem saiu para dois apostadores do Estado de Goiás – um de Goiânia e outro de Pontalina. Cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 1.486.692,76.

Trezentos e cinquenta e duas apostas acertaram os 14 pontos. Cada uma delas faturou R$ 1.522,01.

Na faixa dos treze acertos, 10.979 apostas ganharam R$ 25 cada.

Quina

A Quina, concurso 5637, por sua vez, está com prêmio acumulado em R$ 4,3 milhões. Para lutar pela bolada, o apostador deve acertar as cinco dezenas.

Confira:

02 – 19 – 33 – 42 – 80

Na quinta-feira (dia 19), ninguém adivinhou a faixa principal, mas 30 pessoas acertaram a quadra (quatro pontos), e cada um delas ganhou R$ 16.629,16.

Foram premiados ainda 3.892 apostadores que acertaram apenas o terno (três dezenas), e cada um ganhou R$ 192,75.

As dezenas sorteadas ontem foram: 04 – 51 – 53 – 61 – 80.

Lotomania

Esta noite também rolou Lotomania. O concurso 2206 pode pagar R$ 4 milhões ao felizardo que adivinhar as 20 dezenas da sorte.

Veja o resultado:

01 – 06 – 21 – 27 – 31

35 – 40 – 42 – 45 – 50

53 – 54 – 62 – 66 – 67

82 – 91 – 92 – 94 – 95

Na terça-feira passada (dia 17), nenhum jogador acertou a faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Cinco apostas “bateram na trave”, adivinhando 19 pontos. Elas receberam R$ 54.953,63.

Outras 66 pessoas levaram R$ 2.601,97 pelo acerto de 18 dezenas.

Super Sete

Mais cedo, às 15h, a Super Sete sorteou seu concurso 133.

A sequência foi a seguinte:

1 – 2 – 4 – 4 – 0- 7- 2

Não houve ganhadores da faixa dos sete acertos. Por isso, o prêmio pulou para R$ 200 mil para segunda-feira (dia 23).

Ninguém acertou seis números, mas quem marcou cinco acertos – 37 pessoas – vai receber exatos R$ 843,73.

Amanhã tem Mega-Sena

Neste sábado (dia 21) rola o concurso 2402 da Mega-Sena, com prêmio estumado em R$ 41 milhões. Para tentar levar essa grana toda é preciso acertar as seis dezenas.

O valor acumulou na última quarta-feira (dia 18). Cento e vinte e oito apostas acertaram as cinco dezenas na ocasião e ganharam R$ 25.058,88 cada.

Na faixa dos quatro acertos, 8.020 apostas levaram R$ 571,34.

Para tentar a sorte com esse prêmio milionário, o apostador deve fazer sua aposta nas casas lotéricas ou pelo canal eletrônico até 19h de amanhã. A aposta simples custa R$ 4,50.

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.