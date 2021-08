São Paulo terá fim de semana de calor e sol, aponta previsão do tempo

O paulistano vai poder aproveitar – com todo o cuidado, claro – o fim de semana na cidade de São Paulo. Segundo a previsão meteorológica do Climatempo, os dias serão de calor e sol na Capital em pleno inverno.

No sábado (dia 21), a máxima alcança os 30ºC. Já a mínima fica na casa dos 15ºC.

O dias será sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui.

A umidade do ar varia entre 17% e 35%.

O sol deve nascer às 6h28 e se pôr às 17h52.

No domingo (dia 22), as temperaturas – mínima e máxima – seguem como no dia anterior.

O sol, contudo, vai brilhar forte, sem nuvens durante o dia ou noite.

A umidade do ar fica entre 16% e 35%. Dica valiosa: não se esqueça de se hidratar.

Ainda de acordo com a previsão, o sol nasce às 6h27 e se põe às 17h52.