Lotofácil não saiu para nenhum apostador

No dia em que todas as loterias acumularam não foi diferente com a Lotofácil. Nenhum apostador acertou as quinze dezenas sorteadas e o prêmio acumulou para esta quinta-feira, quando deve pagar R$ 3,5 milhões, de acordo com as estimativas da Caixa.

Duzentos e sete apostadores fizeram 14 pontos e cada um deles ganhou R$ 1.386,54. A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.544 apostadores que acertaram apenas 13 números.

Clique aqui para ver as dezenas sorteadas para a Lotofácil desta quarta-feira.

O sorteio desta quinta-feira será realizado após as 20h no espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica credenciada do país. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

Quina também acumulou

O sorteio da Quina desta quarta-feira também não pagou o prêmio principal para nenhum apostador e o prêmio acumulou em R$ 1,5 milhão para o sorteio desta quinta-feira.

Para concorrer, o apostador deve fazer sua aposta até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples custa R$ 2.

Assim como as demais loterias, o sorteio será realizado após as 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

SORTEIO DE QUARTA

Embora nenhum apostador tenha levado o prêmio principal no sorteio de quarta-feira, 25 apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 14.828,06.

Outras 3.308 apostas foram premiadas nesta quarta-feira e cada uma delas vai levar para casa R$ 168,51.

Clique para ver os números sorteados para a Quina nesta quarta-feira

Super Sete também acumulou

Mais uma loteria não teve ganhadores no sorteio desta quarta-feira. A Super Sete acumulou e no próximo sorteio, na sexta-feira, promete pagar um prêmio de R$ 400 mil para quem acertar as sete dezenas sorteadas.

Clique aqui para ver os números sorteados para a Super Sete

Na faixa dos 6 acertos, apenas um apostador foi premiado. Ele ganhou R$ 21.010,48, Quarenta e cinco apostas que acertaram 5 números também ganharam R$ 666,99 cada.

As apostas da Super Sete podem ser feitas até pouco antes das 15, horário do sorteio da loteria, em todas as casas lotéricas.

A partir da próxima segunda-feira, as apostas da Super Sete passam a ser feitas às 20h, assim como todas as outras loterias da Caixa Econômica Federal.