Menina de 11 anos morre após ser espancada no litoral de São Paulo; mãe é principal suspeita

Uma menina de 11 anos foi encontrada morta com sinais de espancamento em Guarujá, no litoral de São Paulo, na noite da última terça-feira (dia 24). A mãe é a principal suspeita do crime e está presa.

A criança foi achada dentro de casa. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas não conseguiram reanimar a garota, que morreu no local.

Leia também:

Esteticista é achada morta dois dias depois de sair de casa para atender suposto cliente, no RJ

Covid-19: São Paulo vai vacinar maiores de 60 anos com terceira dose

USP promove segunda edição de feira de profissões on-line e gratuita; saiba como participar

Equipes da PM (Polícia Militar) realizaram buscas pela cidade e localizaram a suspeita na manhã de hoje. Ela teria confessado o crime informalmente às autoridades.

Vizinhos relataram que a criança era maltratada pela mãe constantemente.

O caso foi registrado como tortura e morte suspeita. O corpo da menina foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).