Apostou na Super Sete? veja os números sorteados nesta segunda-feira

A Super Sete vai sortear nesta segunda-feira um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete nesta segunda-feira são:

3, 5, 8, 8, 4, 3, 0

O último sorteio da Super Sete foi na sexta-feira, quando ninguém acertou a faixa de 7 pontos da premiação e nem a de 6 pontos. Quem chegou mais perto do prêmio, 53 apostas, acertou apenas 5 números.

Diferentemente das demais loterias, a Super Sete é sorteada às 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas devem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas até momentos antes do sorteio. A aposta simples na Super Sete custa R$ 2,50.

Hoje tem ainda sorteio da Lotofácil e da Quina

A partir das 20h desta segunda-feira, a Caixa sorteia ainda a Lotofácil e a Quina, que estão com prêmios de R$ 1,5 milhão e R$ 700 mil, respectivamente.

As apostas para essas duas loterias podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas de todo o país.

A aposta simples na Lotofácil custa R$ 2,50 e na Quina, R$ 2.

Como funcionam os sorteios das loterias da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.