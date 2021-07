Jantar de casal é interrompido por um cruzeiro de nudismo

John Wood e sua esposa tiveram um jantar de aniversário chocante. Sua refeição romântica foi interrompida quando um cruzeiro de nudismo parou exatamente o lado deles. Segundo o portal The Mirror, o casal aproveitava uma refeição no River Exe Café, em Devon, quando olharam pela janela e viram vários passageiros nus acenando para eles de outro navio.

A surpresa do casal só aumento quando eles descobriram que o navio era o cruzeiro de nudez anual do Torbay Sun Club, no qual os naturistas partiam de Exmouth Dock sem utilizar qualquer tipo de roupa.

Neste evento, os naturistas são convidados a encontrar pessoas com ideias semelhantes e fazer amizade com outros adeptos do naturismo.

Clientes assustados com cruzeiro de nudismo

A maioria dos clientes do restaurante ficou perplexa com o cruzeiro nudista. No entanto, alguns chegaram a expressar preocupações com a segurança do evento. “A reação no restaurante foi principalmente de diversão e preocupação com a saúde deles, à que medida que o vento aumentava. Felizmente essa foi a única coisa que aconteceu!”, afirmou John.

“Minha esposa e eu estávamos tendo um adorável jantar de aniversário no café River Exe, quando avistamos um barco cheio de pessoas nuas viajando lentamente”, afirmou John. O Torbay Sun Club, responsável pela organização do evento, se descreve como um dos maiores clubes naturistas de natação e sauna do Reino Unido.

“O naturismo também é bom ao ar livre, se o tempo permitir, há muitas maneiras de aproveitá-lo na praia ou em muitos outros locais”, diz o site do clube.

