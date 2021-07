Cópia lacrada do jogo Super Mario 64 é vendida por valor exorbitante

Que o Super Mario 64 é um dos clássicos da Nintendo e marcou toda uma geração de gamers, não é segredo, mas quanto você pagaria por uma cópia do jogo? Um leilão de uma cópia lacrada do game chamou atenção pelo valor do lance final, que quebrou recordes estabelecidos recentemente.

De acordo com a notícia disponibilizada no portal Kotaku, a venda bate o recorde de US $ 870.000 pagos no leilão de uma cópia super rara de The Legend of Zelda, em 9 de julho. Ao que tudo indica, a paixão pelos jogos atingiu um novo level e os colecionadores estão dispostos a pagar lances altíssimos para conquistar estas peças raras.

No caso do Super Mario 64, a cópia foi arrematada pela exorbitante quantia de US $1.560.000. Ao anunciar a peça, a Heritage Auctions, casa de leilões multinacional responsável pelo leilão do cartucho, afirmou que esta é uma das menos de cinco cópias lacradas, em boa qualidade, do jogo. A peça foi classificada com nota 9,8 na escala Wata, o que significa que a qualidade de conservação do produto é excelente.

🎉#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario 64 – Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA just sold for $1,560,000 at #HeritageAuctions, smashing previous mark of $870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL#SuperMario #Nintendo #N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l — Heritage Auctions (@HeritageAuction) July 11, 2021 Leilão da peça bateu recorde mundial.

Paixão pelos jogos

Além dos cartuchos e consoles raros leiloados a preços altíssimos, outros itens relacionados a games também fazem sucesso nas casas de leilão online. São desde itens de colecionador até exemplares extremamente raros e bem conservados.

Recentemente, os cards de Pokémon também vêm sendo notados pelos valores de venda cada vez mais altos. O mesmo acontece com cartas super raras do card game Magic The Gathering, que chegou ser notícia após ter uma carta leiloada por US $ 511 mil.

E você, quanto estaria disposto a pagar por um item de seu jogo preferido?