VÍDEO: Bombeiros resgatam turistas perdidas no ‘Vale da Morte’, em Paranapiacaba

O Corpo de Bombeiros resgatou duas turistas que faziam trilhas em uma área conhecida como “Vale da Morte“, em Paranapiacaba, na Região Metropolitana de São Paulo. Ambas feridas, elas foram localizadas durante a madrugada desta segunda-feira (26), mas a operação para retirar as vítimas, que contou com um helicóptero, só pôde ser concluída pela manhã. Veja o vídeo com o resgate:

Nesta madrugada (26) as equipes do 8° Grupamento de Bombeiros, GAED e Comando de Aviação efetuaram um resgate impressionante na trilha de Paranapiacaba. 02 pessoas foram resgatadas com ferimentos graves e conduzidas aos hospitais da região. pic.twitter.com/zJeRWVu9LT — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 26, 2021

De acordo com os bombeiros, uma das mulheres sofreu uma queda de aproximadamente 20 metros de altura. Ela sofreu ferimentos, mas foi localizada com vida, e acabou transportada pelo Helicóptero Águia da Polícia Militar. Já uma amiga que estava com ela, que também teve uma fratura no pé, foi retirada da mata pela trilha.



Os agentes iniciaram as buscas ainda na noite de domingo (25) e acabaram localizando as vítimas por volta de 1h de hoje. No entanto, por conta do local e difícil acesso e muito escuro, os bombeiros permaneceram com as duas até esta manhã, quando o resgate foi concluído.

As duas mulheres foram levadas para hospitais da capital paulista. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Vale da Morte

O chamado “Vale da Morte” é muito frequentado por pessoas que querem fazer trilhas na Serra de Paranapiacaba, em Santo André. No local, é possível fazer a travessia a pé até a cidade de Cubatão, no litoral sul paulista. Segundo os bombeiros, é comum que turistas se percam e acionem o resgaste.

Para ajudar a encontrar as pessoas, foram instaladas algumas placas com QR Code, que mostram a localização exata. Assim, o turista perdido consegue enviar a informação sobre onde está aos socorristas.