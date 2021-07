‘Veranico” acaba nesta terça-feira em São Paulo

Nesta segunda-feira, o paulistano pode ainda aproveitar o último dia de ‘veranico’, os últimos três dias de calor que fizeram com que a temperatura média saltasse para 27º C neste domingo.

A previsão para esta segunda-feira ainda é de muito sol e calor. A máxima do dia, à tarde, deve chegar aos 28ºC e o sol vai brilhar no céu azul, sem nuvens e sem previsão de chuva.

Nesta terça-feira, uma frente fria associada a uma massa de ar de origem polar atinge a região sudeste no fim da tarde, trazendo muito frio e chuva para todo o estado de São Paulo durante toda a semana.

No sul, a previsão é de neve e de temperaturas abaixo dos 0ºC. Nas serras Gaúcha e Catarinense a previsão é de que os termômetros fiquem abaixo de -6ºC, com previsão de neve em várias cidades.

Na quarta-feira, a cidade de São Paulo já amanhece com os termômetros marcando 8ºC. A temperatura não deve passar de 17ºC durante o dia. Além do frio, pode chover forte em várias regiões do estado.

Na quinta e sexta-feira a temperatura pode chegar, em algumas regiões do estado de São Paulo, próximo dos 0ºC, com previsão de geada.