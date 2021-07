Postos de SP fazem repescagem para público acima dos 30 anos nesta segunda-feira

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os postos de São Paulo continuam nesta segunda-feira fazendo ‘repescagem’ do público acima dos 30 anos que perderam a data de imunização contra covid-19 e quem ainda não tomou a segunda dose.

A partir desta terça e quarta-feira, começa a tão aguardada vacinação de pessoas com 29 anos, público estimado em 143,8 mil pessoas pela administração municipal.

Todos os moradores de São Paulo que comparecerem aos postos de vacinação devem levar um comprovante de residência em seu nome ou em nome de parentes para se vacinar. No caso do comprovante estar em nome de parente, é necessário apresentar documento que comprove o parentesco. Além disso, é preciso apresentar o CPF e o Cartão do SUS.

Vacina Já

Os profissionais de saúde pedem a todos que forem se vacinar que preencham o cadastro no site Vacina Já. Isso vai tornar o atendimento mais rápido e evita aglomerações nos postos.

De Olho na Fila

A Prefeitura de São Paulo criou um site para os moradores conseguirem consultar como estão as filas nos postos de imunização da cidade de São Paulo. Pela plataforma De Olho na Fila, é possível ver a quantidade de pessoas que aguarda a vacina em cada posto de vacinação e escolher o melhor horário para ir às UBS, evitando aglomerações.

Confira os endereços e horários dos locais para vacinação na cidade aqui.