Fatec divulga a lista de segunda chamada para 2º semestre

As Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) divulgam a partir das 15 desta segunda-feira a lista da segunda chamada para estudantes que se candidataram para o segundo semestre de 2021.

Para checar a lista acesse o site do Vestibular da Fatec (clique aqui). A matrículas dos convocados será realizada de forma remota e deve ser feita nesta terça-feira, na plataforma do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (AQUI).

Em caso de estudantes com dificuldade de acesso à Internet, a Fatec disponibiliza computador com internet, mas é necessário agendar o horário para utilizá-lo. O candidato que deseja usar o equipamento deverá respeitar os protocolos sanitários, com a utilização da máscara facial e o distanciamento social.

Os documentos necessários para matrícula são:

Certificado de conclusão do ensino médio (frente e verso);

Histórico escolar completo do ensino médio (frente e verso);

Documento de identidade – RG, carteira de identidade de militar (se for o caso), Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) dentro da validade (devido à pandemia, será aceita a Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM (CIE/RNM/RNE) expirada a partir de 16 de março de 2020)

Cadastro de pessoa física (CPF) ou documento contendo o número do CPF;

Foto 3X4 de rosto recente;

Documento de quitação com o serviço militar, para brasileiros maiores de 18 anos do sexo masculino.

Todos esses documentos devem ser encaminhados por upload no Sistema de Gestão Acadêmica

Confira o calendário de matrícula da Fatec:

26 de julho a partir das 15 horas – Divulgação da segunda lista de convocação;

27 de julho – Matrícula dos convocados na segunda lista;

29 de julho, a partir das 15 horas – Divulgação de deferimento e indeferimento das matrículas da segunda chamada;

30 de julho – Recurso da matrícula da segunda chamada;

3 de agosto, a partir das 15 horas – Divulgação do resultado do recurso da segunda chamada;

Em caso de não preenchimento de todas as vagas, será efetuada nova convocação e os candidatos serão notificados por e-mail.