Vídeos: chuvas não dão trégua no Rio Grande do Sul e barragens ameaçam ceder

A passagem de uma frente fria pelo sul do país está criando condições para mais temporais no Rio Grande do Sul, que já é assolado por uma das maiores cheias registradas no estado desde 1943.

Pelo menos até domingo chuvas fortes continuarão caindo em todo o estado. DE acordo com os mapas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), podem ocorrer novas tempestades com acúmulo de até 200 mm de chuva somente nesta sexta-feira. São também esperados ventos de até 100 km/h, aumentando o risco de desabamentos e deslizamentos.

Veja as últimas imagens das enchentes que assolam todo o estado:

Maior desastre natural já registrado no estado do Rio Grande do Sul.



Lajeado/RS

02/05/2024 pic.twitter.com/kGKjjFi1pd — Fotos de Fatos (@FotosDeFatos) May 2, 2024

Vejam o antes e depois das chuvas na cidade de Lajeado no Rio Grande do Sul pic.twitter.com/J1Ip9vu5u5 — Astronomiaum (@Astronomiaum) May 3, 2024

Infelizmente vivemos a maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/XuSRsTtd6S — Professor Guilherme Todeschini (@guitodeschini) May 2, 2024

Helicóptero da Brigada Militar no Rio Grande do Sul não chegou a tempo. Que triste. Toda solidariedade aos gaúchos. pic.twitter.com/wbi1qBYds4 — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) May 3, 2024

🇧🇷 | Pessoas fogem para os telhados das casas durante enchentes no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.



No momento, são conhecidas 32 mortes. Nossos pensamentos estão com as famílias das vítimas e com todos os que foram afetados por essa tragédia. pic.twitter.com/fKaAAcB9u5 — World Events 🌎 (@Eventmund) May 3, 2024

Rio Grande do Sul- O número de pessoas atingidas e mortas por esse evento climático extremo está subindo rapidamente.Muitas pessoas desaparecidas ainda…😭😭 pic.twitter.com/jsdEygQb0v — Maria P (@damadanoite14) May 2, 2024

Porque ninguém está falando do Rio Grande do Sul? pic.twitter.com/nRCu3F6xkq — Macedônia🇲🇰🇷🇺🇮🇷 (@Ag1899Aguiar) May 2, 2024

Bom dia com tantos impostos que pagamos como pode o Rio Grande do Sul ficar desamparado num momento desses? pic.twitter.com/bZfbjEBfsY — Procópio Cardozo (@procopiocardozo) May 3, 2024

Até a manhã desta sexta-feira, o boletim oficial da Defesa Civil apontava para 32 mortos nas inundações, mas ainda há sessenta pessoas desaparecidas. O número de famílias em regiões isoladas do estado é grande, por isso o número de vítimas deve subir rapidamente nos próximos dias.

Nos 154 municípios atingidos até agora pelas tempestades 14,8 mil pessoas tiveram que deixar suas residências. Desse total, 4.645 foi encaminhada para abrigos públicos, mas 10.242 estão desalojadas, de acordo com dados do governo do estado.