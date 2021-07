Alpinista morre em avalanche enquanto tentava uma nova rota até o cume do K2

Conforme publicado pelo Metro Uk, o alpinista Rick Allen, de 68 anos, estava tentando escalar a segunda montanha mais alta do mundo, localizada no Paquistão. Sua motivação era arrecadar dinheiro para a instituição de caridade Partners Relief and Development. Ele foi pego por uma avalanche na face sudeste da montanha. O espanhol Jordi Tosas e o austríaco Stephan Keck foram resgatados sem ferimentos graves.

A instituição de caridade se pronunciou homenageando o alpinista e ressaltando seu compromisso em ajudar ao próximo, em comunicado disseram que o Sr. Allen “morreu fazendo o que mais amava”.

“É com grande tristeza que anunciamos que Rick Allen, membro do conselho da Partners Relief and Development UK, e também um grande amigo, morreu enquanto tentava uma nova rota no K2, a segunda montanha mais alta do mundo”, informa o comunicado.

“Rick, um alpinista veterano de renome mundial, foi pego por uma avalanche na face sudeste. Felizmente seus dois companheiros de escalada sobreviveram. Rick morreu fazendo o que mais amava e viveu sua vida com a coragem de suas convicções”, declarou a associação.

Alpinista tentava arrecadar fundos para caridade

Na página criada para a arrecadação de fundos antes da escalada, a instituição de caridade disse que o Sr. Allen “é um curador da Partners UK, atualmente focado em atender às necessidades urgentes de saúde e educação de crianças refugiadas em Mianmar”. No momento em que a morte foi declarada, a arrecadação contava com 170 Libras de uma meta total de 10.000.

Em 2018, após cair de um penhasco de gelo durante uma escalada solo a cumo do Broad Peak, no Paquistão, Rick Allen foi declarado como morto. No entanto, sua mochila foi avistada por um cozinheiro no acampamento de base o que possibilitou o resgate.