Massa polar traz frio intenso para São Paulo a partir do dia 28

Uma terceira onda de frio, trazido por uma massa polar que deve chegar ao Brasil no dia 27, pode marcar a semana mais gelada até agora enfrentada nas regiões sul e sudeste do país.

De acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a nova onda de frio deve atingir o sul do país já na segunda-feira, trazendo declínio acentuado nas temperaturas.

A expectativa é que no sul do país o frio atinja entre -6ºC e -8ºC já na madrugada de quarta-feira. Em áreas mais elevadas, como as serras Gaúcha e Catarinense, a temperatura pode ficar ainda mais baixas e há previsão de neve em vários locais.

Na região sudeste, mais precisamente em São Paulo, a massa de ar polar chega no dia 28 trazendo frio mais intenso do que até agora registrado, com geadas de intensidade forte em toda região sudeste do estado, na capital e no litoral. A previsão também inclui baixíssima umidade do ar, chegando a níveis críticos em alguns dias.

O frio intenso deve durar pelo menos até sábado (31), de acordo com o modelo meteorológico do Inmet.