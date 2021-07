Apostador de Americana leva prêmio da Lotofácil de sexta-feira

Uma única aposta levou o prêmio sorteado para o concurso 2289 da Lotofácil, nesta sexta-feira. O apostador é da cidade de Americana, no interior de São Paulo, e levou para casa a quantia de R$ 1.263.167,88.

Algumas centenas de apostadores chegaram perto de dividir esse prêmio com o apostador de Americana, mas eles acertaram apenas 14 das 15 dezenas necessárias para reivindicar a premiação principal da Lotofácil. Foram 482 apostas e cada uma ganhou R$ 784,99.

Quem acertou apenas treze pontos também ganhou prêmio. Foram 12.626 apostas que levaram, cada uma, R$ 25,00.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta sexta-feira.

Pra este sábado, a loteria volta com um prêmio mais saboroso, de R$ 4 milhões. Para levar essa dinheirama para casa, basta acertar as 15 dezenas que serão sorteadas a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

A aposta na Lotofácil pode ser feita até 19h em qualquer casa lotérica credenciada do país. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 2,50.

A Mega-Sena volta neste sábado com um prêmio acumulado de R$ 7 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h.

Assim como a Lotofácil, as apostas podem ser feitas até 19h em todas as casas lotéricas do país ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que o apostador tenha mais de 18 anos.

O último sorteio da loteria foi na quarta-feira, quando ninguém levou o prêmio principal. Apesar de não haver ganhadores, trinta e um apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 52.887,76.

A Mega-Sena pagou ainda R$ 927,59 para 2.525 apostas que acertaram apenas a quadra.

Os números sorteados para a Mega-Sena no sorteio de quarta-feira foram 11, 15, 23, 25, 34, 53.