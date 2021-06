Lotofácil: veja este e outros sorteios desta quinta-feira

A Lotofácil pode deixar alguém R$ 1,5 milhão mais rico nesta quinta-feira (dia 10). Leva a quantia aquele que adivinhar as 15 dezenas do concurso 2252, sorteadas há pouco pela Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas:

01 – 05 – 06 – 08 – 09

10 – 12 – 16 – 17 – 19

20 – 21 – 22 – 24 – 25

A Lotofácil de ontem teve quatro ganhadores – dois de Brasília, um de Porto Velho, em Rondônia, e um de Umbaúba, em Sergipe. Cada um dos felizardos levou para casa R$ 286.010,76.

Além dos quatro sortudos, outros 520 apostadores chegaram bem perto do prêmio principal. Eles acertaram 14 números casa e ganharam prêmios individuais de R$ 659,01.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 13.817 apostadores que acertaram só 13 números.

Veja as dezenas sorteadas na Lotofácil de ontem.

Quina

A Quina, concurso 5586, pode pagar R$ 9 milhões. Basta acertar as cinco dezenas.

Veja a sequência da sorte:

25 – 26 – 30 – 70 – 75

Na última quarta-feira (dia 9), ninguém levou o prêmio principal da quina mais uma vez. Cento e dezesseis apostas quase chegaram lá, acertando apenas a quadra (quatro números) e cada um ganhou R$ 6.268,54.

A Quina pagou ainda R$ 135,32 para 8.080 apostadores que acertaram o terno (três pontos).

Confira os números sorteados para a Quina nesta quarta-feira: 14 – 23 – 44 – 58 – 63.

Dupla Sena

A Dupla Sena, por sua vez, sorteou nesta quinta-feira prêmio avaliado em R$ 4,6 milhões. O concurso é o 2233.

1º sorteio: 01 – 07 – 15 – 28 – 38 – 49

2º sorteio: 07 – 16 – 22 – 23 – 31 – 36

Na última terça-feira (dia 8), ninguém acertou a faixa principal da Dupla Sena. No entanto, 17 pessoas marcaram cinco pontos e receberam R$ 4.456,10. Outras 826 apostas fizeram a quadra e ganharam R$ 104,81 cada.

Já no segundo sorteio, uma pessoa levou sozinha R$ 83.329,00 por ter adivinhado os seis números. Vinte e quatro pessoas ganharam R$ 2.840,77 por terem feito a quina e 835 apostas marcaram quatro dezenas e receberam R$ 103,68.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.

Viu a Mega-Sena?

Pelo terceiro sorteio consecutivo, ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira.

Com isso, o prêmio saltou para R$ 42 milhões no próximo sábado (dia 12).

Não foi por falta de jogos que a Mega-Sena não saiu. Setenta e dois apostadores quase se tornaram novos milionários. Eles acertaram a quina e receberam prêmios individuais de R$ 35.139,46.

Já a quadra teve 4.222 acertadores e cada um deles ganhou R$ 856,07.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram: 02, 08, 26, 32, 46, 56