VÍDEO: sátira sobre e-mails sem resposta da Pfizer a Bolsonaro viraliza nas redes sociais

Se você ainda não riu (de desespero) hoje, prepara-se que a hora é agora. Uma sátira sobre os e-mails da farmacêutica Pfizer não respondidos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quanto à oferta de vacinas contra a covid-19 ganhou as redes sociais.

Leia também:

Grupo CCR está com mais de 800 vagas abertas; confira

Covid-19: Grávidas e puérperas com mais de 18 anos começam a se vacinar em SP

No vídeo, o humorista conhecido no Instagram como Esse Menino simular ser, como ele mesmo diz, a “Pifaizer”. As primeiras mensagens são fofas e solícitas, cheias de gírias amigáveis e transparecendo a maior intimidade. Com o passar do tempo, o remetente vai perdendo a paciência com o silêncio do destinatário até desistir de fazer a venda.

Assista aqui:

No Twitter, muitas pessoas comentaram a postagem, que só no perfil oficial do ator já acumula mais de 4 milhões de curtidas. O termo “Pifaizer” chegou a ocupar os trending topics.

eu acho que eu já vi esse vídeo umas 50 vezes, e em todo momento eu fico falando PIFAIZER

pic.twitter.com/qFSRf2oBBa — leticia (@ihavqustions) June 10, 2021

Pifaizer| the crown| Naro| tá passada?



Quem me conhece sabe que eu tenho dois estado de espírito.



beijinhos científicos / vai responder não, puta? pic.twitter.com/CdaZ3n0iC5 — Katarinne 🔮 (@KarlaKatarinne) June 10, 2021

Daqui pra frente eu só finalizo os meus e-mail com Beijinhos científicos.



PiFAIZER pic.twitter.com/0A55ySE7Lc — Ítalo Viturino⚡️ (@Italoviturino) June 10, 2021