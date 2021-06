Grupo CCR está com mais de 800 vagas abertas; confira

O Grupo CCR está com 820 vagas de emprego abertas para Agente de Atendimento de Manutenção.

As oportunidades são para atuar na Divisão Mobilidade, na região da Grande São Paulo, em cinco funções distintas.

Os pré-requisitos são possuir CNH B, ter conhecimentos de Pacote Office de básico a intermediário e ter curso técnico completo em uma das seguintes áreas: Manutenção Geral, Técnico em Elétrica, Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Automação Industrial, Refrigeração, construção civil ou correlatas. Além disso, pede-se mínimo de seis meses de experiência na função.

As vagas são para contratação efetiva. Os interessados devem se inscrever pelos links:

Agente de Atendimento Manutenção (Via Permanente): clique aqui

Agente de Atendimento Manutenção (MRO): clique aqui

Agente de Atendimento Manutenção (Rede Aérea e Sinalização): clique aqui

Agente de Atendimento Manutenção (Civil): clique aqui

Agente de Atendimento Manutenção (MEF): clique aqui

Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco está com vagas de emprego abertas para gerente de negócios em pelo menos 19 cidades.

É necessário possuir a certificação CPA10 ou CPA20 da Anbima, Ensino Superior completo ou cursando e experiência em atendimento a clientes pessoa jurídica. Pós-graduação ou especialização serão consideradas diferenciais.

Há vagas para São Paulo, Brasília, Belém, Manaus, Salvador, Recife, Goiânia, Fortaleza, Palmas, Boa Vista, Macapá, Aracaju, Teresina, São Luís, Natal, Uberlândia, Porto Seguro, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

As inscrições devem ser feitas pelo site.

Magalu

O Magalu vai abrir mais de 500 vagas para seu centro de distribuição em Guarulhos, em São Paulo. A previsão é que as atividades sejam iniciadas em agosto.

O processo seletivo já está aberto no site.

Coca-Cola Femsa Brasil

Já a Coca-Cola Femsa Brasil tem 25 vagas abertas para Executivo Embaixador de Marca para os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Os candidatos precisam ter Ensino Superior completo, preferencialmente nas áreas de Marketing, Comunicação ou Negócios, além de CNH categoria B e disponibilidade para viajar. Experiência na atuação do desenvolvimento de marcas no mercado e foco no canal de bares e restaurantes serão diferenciais.

As inscrições podem ser feitas pelo site Vagas.com.

Dicas para um bom currículo

É fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção. É ele quem, em um primeiro momento, irá diferenciar você dos demais candidatos.

Veja abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma primeira entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.