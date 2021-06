Covid-19: Grávidas e puérperas com mais de 18 anos começam a se vacinar em SP

A partir desta quinta-feira, todas as grávidas e puérperas a partir de 18 anos sem comorbidades já podem se imunizar em qualquer posto de saúde do estado de São Paulo.

A expectativa do governo é vacinar 400 mil gestantes e puérperas com doses da vacina do Butantan e da Pfizer.

Para se vacinar, esse grupo deve apresentar laudo médico ou carteira de acompanhamento pré-natal. As puérperas com até 45 dias após o parto precisam levar declaração de nascimento do recém-nascido.

Deficientes permanentes

A partir desta quinta-feira, o estado de São Paulo começa a vacinar também todas as pessoas com deficiência permanente (aquelas que não recebem benefício do BPC) física, sensorial e intelectual.

Para receber a vacina, esse grupo deve apresentar um laudo médico que comprove a deficiência ou documento oficial que indique a deficiência. A expectativa do governo é de vacinar pelo menos 1 milhão de pessoas nesse grupo.

Faixas sem comorbidades

O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira a antecipação do início de vacinação de pessoas sem comorbidades, a partir de 16 de junho.

Veja programação completa das faixas de vacinação da população sem comorbidades.

Entre 55 e 59 anos – Entre 16 de junho a 8 de julho

54 anos – Entre 9 a 19 de julho

Entre 50 e 53 anos – Entre 20 de julho a 3 de agosto

Entre 45 e 49 anos – Entre 4 a 18 de agosto

Entre 40 e 44 anos – Entre 19 a 28 de agosto

Entre 35 e 39 anos – Entre 29 de agosto e 7 de setembro

Entre 30 e 34 anos – Entre 8 a 17 de setembro

Entre 25 e 29 anos – Entre 18 a 27 de setembro

Entre 18 e 24 anos – Entre 28 de setembro a 18 de outubro

Onde se vacinar

Confira a lista de UBs, Mega postos e drive-thrus de São Paulo:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: De segunda a sexta, das 7h às 19h

AMA/UBS Integradas

Funcionamento: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Centros de Saúde – CS

1. CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

2. CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

3. CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

– 17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

