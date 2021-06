Macacos-prego que eram transportados dentro de porta-luvas de carro são resgatados no interior de SP

Dois macacos-prego que eram transportados dentro de um veículo em situação insalubre foram resgatados pelo 4º BPAmb (Batalhão de Polícia Ambiental) da Polícia Militar na última quarta-feira (dia 9). O flagrante ocorreu em Catanduva, no interior do Estado.

Os agentes ambientais realizavam ação integrada ao policiamento rodoviário para combater o tráfico de animais silvestres quando abordaram um veículo ocupado por um casal, moradores da capital paulista.

Questionado, o condutor demonstrou nervosismo e acabou confessando que transportava dois macacos-prego.

Os animais foram encontrados dentro do porta-luvas do carro, sem água, alimentação, ventilação e luminosidade. Além disso, o compartimento estava cheio de fezes.



O casal não possuía autorização para o transporte dos macacos e alegou ter adquirido os animais por meio das redes sociais.



Contra a dupla foram registrados Autos de Infração Ambiental por “transportar espécimes da fauna nativa sem autorização” e “praticar ato de maus-tratos”, somando R$ 14 mil em multas.



Os macacos foram encaminhados ao Zoológico de São José do Rio Preto. O veículo foi recolhido.