Mega-Sena: que tal tentar a sorte e levar R$ 12 milhões para casa?

O concurso 2379 da Mega-Sena paga nesta quarta-feira (9) um prêmio acumulado de R$ 12 milhões para quem conseguir acertar as seis dezenas mágicas que a Caixa Econômica Federal vai sortear a partir das 20h.

Para apostar na Mega, o apostador deve ir às casas lotéricas e efetuar a aposta até 19h. A aposta mínima custa R$ 4,50. Ele pode ainda faze seu jogo pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que seja maior de 18 anos. Pelo sistema eletrônico, a aposta mínima é de R$ 30.

No sorteio do último sábado, nenhum apostador levou a bolada do prêmio principal, mas 33 apostas acertaram a quina e cada uma elas ganhou R$ 67.079,61.

Neste mesmo sorteio, 2.518 apostas acertaram a quadra e levaram para casa prêmios individuais de R$ 1.255,88.

Os números sorteados para a Mega-Sena no último sábado foram:

11, 37, 38, 41, 49, 54

Super Sete tem prêmio de R$ 2,2 milhões

Há 16 sorteios consecutivos sem que nenhum apostador leve o prêmio principal, a Super Sete promete pagar nesta quarta-feira (9) um prêmio de R$ 2,2 milhões para quem tiver a sorte de acertar as sete dezenas sorteadas.

Diferentemente das demais loterias, a Super Sete é sorteada a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até momentos antes do sorteio nas casas lotéricas. A aposta mínima custa R$ 2,50.

O último sorteio realizado para a Super Sete ocorreu na segunda-feira, quando ninguém levou o prêmio principal, mas um apostador acertou seis dezenas e ganhou R$ 39.349,02. Cinquenta e nove apostas também chegaram perto do prêmio e acertaram 5 números. Elas levaram prêmios individuais de R$ 952,76.

Os números sorteados para a Super Sete na segunda-feira foram:

8, 5, 1, 4, 7, 3, 7