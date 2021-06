AeC abre 1.000 vagas de emprego em São Paulo

A AeC está com 1.000 vagas de emprego abertas para a unidade localizada na Chácara Santo Antônio, em São Paulo. Todas as oportunidades são para o cargo de atendente.

Para participar seletivo é preciso ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo. Não é necessário experiência prévia na função.

Além de remuneração compatível com o mercado, os contratados terão direito a plano de saúde e plano odontológico.

As contratações ocorrem até o final deste mês de junho.

Os interessados devem se cadastrar no site. Boa sorte!

Odontoprev

A Odontoprev está com oito vagas abertas para seu programa de estágio. As oportunidades são para Alphaville (São Paulo) e também para home office.

O candidato precisa estar cursando graduação, com término previsto para dezembro de 2022. Entre as áreas de atuação estão gestão financeira, compras, compliance, marketing, recursos humanos e tecnologia da informação.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários contarão com benefícios como vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, assistências médica, assistência odontológica, seguro de vida, GymPass, ZenKlub e parcerias com universidades e escolas de idiomas.

As inscrições vão até o dia 30 de junho pelo site.

Grupo Mirassol

O Grupo Mirassol conta com mais de 20 vagas. As oportunidades, para atuação presencial, serão para os cargos de motoristas, auxiliar operacional, programador e para as áreas de operação, armazém e gestão. Há oportunidades em Guarulhos e Jundiaí (em São Paulo) e em Duque de Caxias (no Rio de Janeiro).

As inscrições podem ser feitas através do site ou pelo envio de currículo para os e-mails: [email protected], no caso das oportunidades para São Paulo, e [email protected], para Rio de Janeiro.

ChatClass

A ChatClass está com uma vaga aberta para Front-End Developer com conhecimento de HTML, CSS e JavaScript. É solicitado ainda experiência em arquitetura baseada em componentes usando o React JS.

Os interessados devem acessar o formulário.

Resale

A Resale está com vagas abertas em TI para Product Owner, Desenvolvedor e Analista de Qualidade (Software), entre outras.

Os currículos podem ser enviados para [email protected]

Yuca

A Yuca está com duas vagas abertas na área de tecnologia e outras sete em outros setores. As oportunidades são para o modelo home office.

Os interessados podem acessar mais informações aqui.

Netshow.me

A Netshow.me tem 18 vagas abertas para as áreas de Negócios, Customer Success, Produto, Tech e Marketing.

Para se candidatar, acesse o site.

Dicas para um bom currículo

É fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção. É ele quem, em um primeiro momento, irá te diferenciar dos demais candidatos.

Veja abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma primeira entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.