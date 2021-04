A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta segunda-feira (dia 19) o concurso 2210 da Lotofácil, que pode pagar R$ 7 milhões a quem adivinhar as 15 dezenas.

Veja aqui o resultado:

01 – 03 – 04 – 08 – 09

10 – 13 – 14 – 15 – 16

17 – 19 – 22 – 23 – 25

No último sábado (dia 17), ninguém acertou a faixa principal da Lotofácil e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Porém, 165 apostas fizeram 14 pontos e ganharam R$ 1.725,11 cada.

Outras 5.774 marcaram 13 das 15 dezenas, levando o humilde prêmio de R$ 25 na Lotofácil.

Confira aqui o último sorteio.

Sorteio da Quina

Hoje também é foi de Quina. O concurso 5544 pode pagar prêmio no valor de R$ 3,3 milhões. Para isso, o felizardo tem de acertar as cinco dezenas da noite.

Veja aqui o sorteio:

39 – 43 – 44 – 56 – 70

Ainda no sábado, ninguém adivinhou todos os números sorteados da Quina, a exemplo da Lotofácil.

Aqueles que marcaram quatro acertos, entretanto, ganharam prêmios individuais de R$ 10.160,69.

Já o terno (três dezenas) pagou R$ 208,37 3.373 apostas.

Veja como foi o sorteio do fim de semana.

Mais cedo rolou Super Sete

À 15h, a Caixa Econômica sorteou o concurso 81 da Super Sete, a mais nova loteria do grupo.

Veja a sequência da sorte:

2 – 9 – 5 – 7 – 5 – 5 – 9

Ninguém acertou a faixa principal. Dessa forma, o prêmio acumulou em R$ 6,6 milhões para próxima sexta-feira (dia 23). Lembrando que não haverá sorteio na quarta-feira (dia 21) em decorrência do feriado de Tiradentes.

Quatro apostas, no entanto, “bateram na trave” ao acertar seis dos sete números. Cada um deles levou nada mais nada menos do que R$ 17.308,86.

Já que marcou cinco pontos recebeu R$ 838,20 cada. Foi o caso de 118 pessoas.

Outras opções para apostar

A Caixa Econômica Federal conta com diversas opções de jogos para que você tente a sorte de segunda a sábado, exceto aos feriados.

Para obter informações completas sobre todas loterias disponíveis, como jogos disponíveis, datas de sorteios, regras, valores de cada aposta, entre outros, acesse o site.

Entenda o funcionamento dos sorteios

Os sorteios das loterias acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã é dia de Lotofácil, Quina, Lotomania e Dupla Sena. Ainda dá tempo de apostar. Os palpites podem ser feitos em qualquer casa lotérica do País até as 19h ou pelo site Loterias Online.