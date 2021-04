A Dupla Sena volta neste sábado com um sorteio especial, a Dupla Sena de Páscoa, com um prêmio estimado em R$ 30 milhões para quem acertar as seis dezenas nos dois sorteios.

Os números da Dupla Sena de Páscoa sorteados foram:

1º Sorteio

14 – 31- 33 – 42 – 47 – 50

2º Sorteio

06 – 07 – 11 – 14 – 27 – 35

Lotofácil está estimada em R$ 1,5 milhão

No sorteio deste sábado, a Lotofácil sorteia um prêmio de R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil foram:

No sorteio de sexta-feira, quatro apostadores dividiram o prêmio principal, de R$ 1,5 milhão. As apostas são de São Paulo, Belo Horizonte, Piraí (RJ) e a última foi feita pelo Canal Eletrônico da Caixa.

Eles ganharam prêmios individuais R$ 384.937,11. Apostas com 14 acertos também foram premiadas. Foram 269 e cada uma levou R$ 1.714,55.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.988 apostadores que acertaram 13 números.

Como jogar na Lotofácil

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher 15 números no volante com 25 dezenas. O grande prêmio vai para quem acertar os 15, mas apostadores que acertam 14, 13, 12 e 11 números também recebem prêmios.

O apostador pode optar por preencher o volante com mais dezenas, até 20, mas o preço da aposta sobe consideravelmente, chegando a até 38.760,00.

Teimosinha e Surpresinha

Quem não tem paciência para preencher os volantes de aposta pode optar pela Surpresinha. Nela, o sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente. O apostador pode ainda optar pela Teimosinha, na qual o sistema repete o mesmo jogo por 3, 6, 12 ou 18 apostas.

Quina paga R$ 2,4 milhões

A Quina está com prêmio acumulado neste sábado (17) e o apostador que acertar as cinco dezenas da Quina vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 2,4 milhões.

Os números sorteados para a Quina são:

O último sorteio da Quina foi nesta sexta, quando nenhum apostador acertou as quatro dezenas sorteadas. Sessenta e seis pessoas fizeram quatro pontos e cada uma ganhou R$ 6.793,53.

Outras 4.952 apostas acertaram três dezenas e cada uma dessas apostas levou R$ 136,15.

Sabe como apostar na Quina?

A aposta mínima na Quina custa R$ 2 e também vai até até as 19h. Assim como no caso da Lotofácil, é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. É preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quem acertar os cinco números ganha o prêmio principal, mas a Quina também premia quem acertar dois, três ou quatro números.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.