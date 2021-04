Um motorista de aplicativo aceitou uma corrida na Região Metropolitana de Belo Horizonte no final da noite desta sexta-feira com um casal na faixa dos 20 anos, um menor, de 17 anos, e uma adolescente, de 14 anos, e tudo corria tranquilamente até a jovem quadrilha anunciar o assalto.

Os criminosos roubaram dinheiro, celular e todos os pertences do motorista, mas antes o obrigaram a encerrar a corrida como paga e dar nota máxima para os passageiros, nota 5, que o aplicativo usa avaliar os clientes.

O motorista foi colocado no porta-malas, mas o grupo não sabia dirigir o carro, e o motorista foi obrigado a retomar o volante e deixar os ladrões em locais diferentes.

Quando levada o último deles, ele avistou um carro da polícia e aproveitou um minuto de distração do assaltante para dar uma cotovelada nele e pular do carro. A polícia o prendeu no local.

Com a ajuda do motorista, a polícia foi levada ao local onde foram deixados os outros integrantes da quadrilha e todos foram presos.

A arma que eles usaram no assalto era uma réplica.