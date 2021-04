Um gato foi pego em flagrante na última sexta-feira quando tentava entrar em uma prisão no Panamá com um pacote de drogas embrulhadas sem seu corpo, de acordo com noticiado pelo site T13.

Os agentes penitenciários acharam estranho aquele animal tentando entrar na prisão, que hoje abriga cerca de 1,7 mil detentos, com um pano amarrado no pescoço e pegaram o animal.

Dentro do pano havia quatro embalagens com pó branco e folhas. O promotor local, que ainda não havia recebido o resultado dos testes, acreditava tratar-se de cocaína, crack e maconha.

Os animais, segundo a promotoria, são alimentados pelos presos para sempre voltarem ao presídio e os cúmplices do lado de fora se encarregaram de atar a ‘carga’ no corpo do animal.

O Ministério Público Antidrogas de Cólon e Guna Yala anunciou no Twitter que após a apreensão a promotoria iniciou uma investigação para apurar o uso de animais no tráfico de drogas dentro do presídio.