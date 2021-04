Imagens cedidas por autoridades de Chicago, nos Estados Unidos, mostram o momento em que policiais atiram em um menor de apenas 13 anos, desarmado e com as mãos levantadas.

O incidente aconteceu no final de março, mas as imagens, gravadas pela própria polícia, só foram divulgadas agora.

A polícia foi alertada sobre disparos de revólver na região. As imagens mostram quando o policial sai do carro e passa a correr atrás do garoto Adam Toledo em um beco de Little Village, um bairro na região oeste da cidade, por volta das 2h da manhã.

A imagem mostra o garoto cumprindo a ordem policial para parar e levantar as mãos, mas imediatamente é acertado por um disparo e cai. Apesar das tentativas de reanimá-lo, ele morre no local.

Os agentes da policia disseram que Adam portava uma arma, porém as imagens gravadas não deixam claro se o garoto realmente estava armado.

A defensoria pública alertou que o garoto obedeceu a ordem do policial para parar e levantou as mãos, como ordenado, antes de ser morto.