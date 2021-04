Mike Tyson chegou aos cinquenta, mas seus punhos continuam fazendo jus ao nome conquistado nos ringues de boxe, só que agora ele frequenta os ringues de Wrestling, ou luta livre, como conhecemos no Brasil.

Na sua última participação no AEW Dynamite, um seguimento exclusivo do Wrestling da All Elite, Tyson fez uma aparição durante a luta entre Chris Jericho e Dax Harwood.

Nas imagens, Cash Wheeler tenta entrar no ringue com um bastão na mão para ajudar Hardwood, quando o ex-boxeador aparece, tira o bastão de sua mão e encaixa um direto no queixo, que derruba o adversário.

Veja o vídeo:

CHAOS HAS ENSUED #AEWDynamite pic.twitter.com/MOJhr28yil — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) April 15, 2021

Não fossem imagens de luta livre, e todos sabemos que não são para valer, iria parecer que o grande Iron Mike Tyson havia retornado aos seus tempos de glória.