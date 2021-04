Um homem armado com um rifle invadiu um prédio da empresa de entregas FedEx em Indianápolis, nos Estados Unidos, e matou oito pessoas, antes de cometer suicídio, no final da noite desta quinta-feira.

A identidade do atirador e o motivo do crime ainda são desconhecidos.

Um dos funcionários disse que o homem chegou com o rifle nas mãos e começou a atirar já no estacionamento do prédio, enquanto gritava coisas ininteligíveis. Ele entrou no prédio e continuou atirando nas vítimas, enquanto as pessoas corriam apavoradas.

Cinco pessoas foram hospitalizadas, uma delas com ferimentos graves.

O chefe do departamento de polícia da cidade disse que os agentes não chegaram a disparar nenhum tiro, pois o atirador se matou assim que eles chegaram.