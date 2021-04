O banco BMG abriu vagas de emprego em São Paulo. As oportunidades são para o cargo de Analista de Ciência de Dados.

Para participar do processo de seleção, os concorrentes devem se encaixar no seguinte perfil:

Habilidades com banco de dados;

Conhecimentos em linguagens de programação;

Possuir boa comunicação;

Saber trabalhar em equipe;

Apresentar flexibilidade e proatividade;

Focar em resultados e metas;

Conhecimentos em técnicas de modelagem (desejável).

Conhecimentos com a ferramenta Data Robot e vivência com banco de dados (AWS) serão diferenciais.

As principais responsabilidades dos contratados serão lidar com mineração de dados, construir e otimizar modelos, realizar gestão, acompanhar modelos implantados, desenvolver insights, apresentar projetos e resultados, entre outras tarefas.

Quem se interessar deve acessar a página do processo seletivo e se cadastrar. Pessoas com deficiência também podem realizar a inscrição.

Banco Pan também oferece oportunidades

O Banco Pan anunciou mais de 200 vagas. Ao todo, 121 delas são destinadas para Tecnologia, 35 para consultores comerciais e 55 para as áreas de Operações, Crédito e Cobrança, Controladoria e Compliance, Comercial e Produtos, Finanças e RI, Jurídico e Pessoas, Marketing e CRM.

O salário varia de R$ 2.437 a R$ 18 mil, em cargos de analista júnior a gerente. As vagas são abertas para todas as regiões do Brasil.

Como benefícios são oferecidos assistência médica e odontológica, vales refeição e alimentação, auxílio creche, seguro de vida, programa de parcerias, programa de participação nos resultados, Gympass e day off de aniversário.

Os interessados podem se candidatar no site da própria empresa ou via sites parceiros, tais como Glassdoor, Indeed e Vagas.com.

Santander Brasil: mais um banco recrutando

O Santander Brasil, por sua vez, abriu 60 vagas para contratação e capacitação de pessoas com deficiência sem experiência para atuar na área de Tecnologia em seus escritórios em São Paulo.



Os interessados podem se cadastrar pelo site até dia 30 de abril.

Drogasil e Assaí também têm vagas abertas

As redes Drogasil, de farmácias, e o Assaí, de atacarejo, também estão com vagas de emprego abertas para diversos níveis de formação em todo o Brasil. Os cargos são direcionados para o atendimento nas lojas e também nos departamentos administrativos. Confira detalhes abaixo:

Drogasil

A Drogasil conta com 211 oportunidades, voltadas principalmente ao Atendimento ao Cliente, Farmácia, Vendas – Varejo, Administração Comercial – Vendas, Serviços Administrativos e Estética.

As vagas estão distribuídas pelos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Paraíba, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Os interessados podem se inscrever pelo link.

Assaí

Já o Assaí oferece vagas para as áreas de Marketing, Administração Financeira, RH e Operações.

As oportunidades estão concentradas nos Estados de São Paulo, Paraíba, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Ceará. Para algumas posições, há possibilidade de atuar home office.

A lista completa de oportunidades e requisitos, bem como formulário de inscrição, estão disponíveis nos links a seguir: Assaí Atacadista e Assaí loja em Caldas Novas.

Oportunidades também no Grupo Boticário

O Grupo Boticário tem nada mais nada menos do que 252 oportunidades de emprego abertas no Brasil. Há vagas nos modelos de aprendiz, banco de talentos, temporário e efetivo.

As vagas são para áreas como CRM, Central de Atendimento, E-commerce, Financeiro, Jurídico e Compliance, Logística, Marketing, Operações, RH, Tecnologia e Varejo.

Além de opções de trabalho remoto, as oportunidades estão em Aracaju (SE), Belém (PA), Belford Roxo (RJ), Belo Horizonte (MG), Blumenau (SC), Brasília (DF), Camaçari (BA), Campo Grande (MS), Carapicuíba (SP), Curitiba (PR), Campos dos Goytacazes (RJ), Diadema (SP), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP), São José dos Pinhais (PR), Vila Velha (ES) e Vitória (ES).

Todas as oportunidades podem ser acessadas por este link ou na página do LinkedIn do grupo.