As polícias civil e militar flagraram 103 pessoas aglomeradas em uma festa clandestina realizada no último domingo (dia 18), em um bar na rua Zituo karasawa, no bairro Colônia Japonesa, na Zona Leste de São Paulo. Na ação, sete dos presentes, inclusive o proprietário do estabelecimento, foram detidos e autuados.



A ação foi deflagrada pelo Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos) com a participação da Polícia Militar em apoio ao comitê de “blitz”, criado pelo governo de São Paulo para reforçar a fiscalização do cumprimento das medidas restritivas contra a pandemia.

No bar, foi verificado que as pessoas não respeitavam o distanciamento social e parte delas não usava máscara facial, descumprindo.



Agentes da Vigilância Sanitária, Prefeitura e Procon realizaram suas respectivas autuações e parte dos presentes, após qualificada, foi dispersada para evitar aglomeração.

Foram apreendidos equipamentos de som e três máquinas de cartão de crédito e débito. Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística.

Os detidos foram levados ao DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), onde foram autuados por infração de medida sanitária preventiva e um deles também por resistência por meio de um termo circunstanciado.