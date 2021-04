A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou testes clínicos de fase 3 de uma sexta vacina contra a Covid-19 no Brasil. A permissão ocorreu na quinta-feira (dia 8), mas veio a público apenas hoje (dia 19).

Trata-se da vacina financiada pela empresa Sichuan Clover Biopharmaceuticals, sediada na China. Chamada de SCB-2019, ela conta com duas doses, aplicadas com intervalo de 22 dias.

O imunizante será testado em em pelo menos 8 mil voluntários maiores de 18 anos no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. O recrutamento deve começar na próxima semana.

A nível global, a vacina será testada em até 30 mil voluntários distribuídos entre países da América Latina, África do Sul e Europa.

Os testes de fase 3 aprovados no Brasil serão do tipo duplo-cego, o que significa que nem o paciente e nem o médico sabem se estão recebendo a vacina teste ou o placebo. A data de início do experimento não informada pela Anvisa.

Calendário de vacinação em São Paulo

O governo do Estado anunciou na última quarta-feira (dia 14) as datas de início da vacinação contra a Covid-19 para as pessoas com idades entre 60 e 64 anos.

Os que têm 63 e 64 anos será vacinado a partir de 29 de abril. Já os que têm entre 60 e 62 anos, e que compõem um grupo com 1,4 milhão de pessoas, receberão as doses no dia 6 de maio.

Antes deles, porém, começarão a ser vacinados os idosos com 65 e 66 anos, já a partir da próxima quarta-feira (21).