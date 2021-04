São Paulo recebeu na manhã desta segunda-feira (dia 19) mais 3 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo), matéria-prima para produção da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan. A matéria-prima vai ser suficiente para produzir mais 5 milhões do imunizante.

O governador João Doria, o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, e o Presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, a chegada do material no Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta de 6h.

O lote enviado pela biofarmacêutica Sinovac chegou em um voo da companhia aérea Turkish Airlines, que saiu de Pequim na sexta-feira (dia 16), fez escala em Istambul e em Dakar, até chegar em São Paulo na manhã de hoje.

A matéria-prima recebida passará pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e por um processo controle de qualidade antes de ser disponibilizadas para a população.

Em março, o Butantan recebeu uma remessa de 8,2 mil litros de IFA, correspondente a cerca de 14 milhões de doses da CoronaVac. Outros 11 mil litros de insumos chegaram ao País em fevereiro. No final de 2020, o Butantan já havia recebido IFA que rendeu 3,8 milhões de vacinas.

Na última semana o Butantan chegou a marca de 40,7 milhões de doses de CoronaVac entregues ao PNI (Programa Nacional de Imunização).