Confira os sorteios da Lotofácil, Quina e Lotomania desta sexta-feira

A Lotofácil, concurso 2185, pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas na noite desta sexta-feira (dia 19).

Confira o resultado aqui:

01 – 03 – 05 – 08 – 09

12 – 13 – 14 – 16 – 17

18 – 19 – 20 – 21 – 25

No último sorteio da Lotofácil, realizado ontem, três apostas – de Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre – levaram o prêmio máximo: R$ 301.819,54 cada.

Leia também:

Outras 349 pessoas acertaram 14 números da Lotofácil e ganharam R$ 777,13.

Quem fez 13 dezenas também recebeu. Ao todo, 11.221 apostas ganharam R$ 25,00.

Confira aqui a sequência da última quinta-feira.

TAMBÉM FOI DIA DE QUINA

A Quina, concurso 5519, pode pagar R$ 700 mil a quem adivinhar as cinco dezenas da noite.

Veja aqui o resultado:

07 – 08 – 12 – 19 – 59

Um sortudo de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, levou sozinho R$ 18.069.418,17 no sorteio da última quinta-feira (dia 18).

Além dele, mais 139 pessoas acertaram a quadra (quatro pontos) e ganharam R$ 6.950,11 cada um.

O terno (três acertos) saiu para 11.053 apostas.

Relembre o concurso de ontem.

APOSTOU NA LOTOMANIA? CONFIRA O RESULTADO

O concurso 2162 da Lotomania sorteou há pouco prêmio estimado no valor de R$ 500 mil. Para levar o montante é preciso acertar as 20 dezenas que saíram do globo.

Confira aqui:

07 -11 – 21 – 32 – 34

35 – 36 – 37 – 45 – 49

51 – 58 – 65 – 67 – 70

75 – 86 – 87 – 93 – 98

Na última terça-feira (dia 16), data do último sorteio da loteria, três apostas ganharam R$ 1.247.816,76, o prêmio máximo já dividido.

Quem marcou 19 acertos – nove apostadores – recebeu R$ 31.987,62.

Já aqueles que adivinharam 18 números ganharam R$ 1.524,84. Foram 118 apostadores no total.

Veja aqui as dezenas sorteadas na ocasião.

SUPER SETE, A MAIS NOVA LOTERIA DA CAIXA

Mais cedo, às 15h, aconteceu o sorteio da mais nova loteria da Caixa, a Super Sete. O concurso foi o 69.

Veja os números:

0 – 1 – 0 – 5 – 5 – 3 – 6

Não houve ganhadores da faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou em R$ 3,9 milhões para a próxima segunda-feira (22).

Duas pessoas, no entanto, marcaram seis pontos e receberam R$ 23.748,13 cada.

Quem acertou apenas cinco números também não saiu de mãos abanando. Cento e dezessete apostas ganharam R$ 579,92.

ENTENDA COMO FUNCIONAM OS SORTEIOS

Reprodução

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal acontecem no Espaço Loterias Caixa, sediado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h, três vezes por semana. O Metro World News acompanha tudo em tempo real.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus.

O único dia em que não há sorteios é domingo.

NÃO DEIXE DE TENTAR DE NOVO

Se a sorte não estava com você nesta noite, não há razão para desistir. A Caixa oferece diversas opções para apostar.

Os palpites podem ser feitos sempre até 19h, em qualquer casa lotérica do País. É possível ainda jogar pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online – uma boa opção, inclusive, em tempos de pandemia e necessidade de distanciamento social.

Neste sábado, você pode jogar nas seguintes loterias: Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Dupla Sena. O Metro World News acompanhará os sorteios em tempo real.

Para obter mais informações sobre todas loterias da Caixa Econômica Federal – opções de jogo disponíveis, datas de sorteios, regras, valores de cada aposta e muito mais -, acesse o site.

A Caixa pratica o jogo responsável, o que significa que as apostas só podem ser feitas por maiores de 18 anos de idade.