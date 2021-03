São Paulo tem redução de 62% de passageiros no transporte público

O governo de São Paulo informou nesta sexta-feira (dia 19) que a rede sobre trilhos e de ônibus sob supervisão do Estado transportou quase 4 milhões de passageiros do transporte público da Região Metropolitana da Capital na última quarta-feira (dia 17), 62% a menos que o verificado há um ano.

Segundo o vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia, antes da quarentena o movimento diário no transporte era de mais de 10 milhões de pessoas.

A fase emergencial do Plano São Paulo entrou em vigor na última segunda (15), com manutenção da fase vermelha em todos os 645 municípios do Estado, toque de recolher entre 20h e 5h, restrições de funcionamento para parte dos serviços essenciais e recomendação de escalonamento de horários de entrada e saída de trabalhadores. Dois dias depois, os trens da CPTM, Metrô, ViaQuatro e ViaMobilidade e os ônibus da EMTU somaram 3,987 milhões de pessoas nos transportes públicos.

Em termos comparativos, no dia 12 (sexta-feira passada) foram 1,252 milhão de passageiros na CPTM, 1,305 milhão no Metrô, 513 mil nas linhas privatizadas de ViaQuatro e ViaMobilidade e 917 mil na EMTU.

Mesmo com a redução de 62% no fluxo de pessoas, o governo manteve 100% de capacidade da frota em operação, a fim de evitar aglomerações nos veículos e nas estações e terminais.

ESCALONAMENTO

Na fase emergencial, o governo de São Paulo recomendou o escalonamento de horários de entrada e saída de trabalhadores em atividades essenciais para evitar a concentração de passageiros nos períodos de pico no transporte.

A orientação para trabalhadores da indústria é de entrada no trabalho entre 5h e 7h e saída das 14h às 16h. Para funcionários de serviços, os horários indicados são das 7h às 9h para entrada e das 16h às 18h para saída. No comércio, a recomendação é de entrada entre 9h e 11h e saída das 18h às 20h.