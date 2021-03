Confira os sorteios da Lotofácil, Lotomania, Quina e Dupla Sena desta terça-feira

Chegou a hora de conferir os resultados dos sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal da noite desta terça-feira (dia 16). Hoje foi dia de Lotofácil, Lotomania, Quina e Dupla Sena.

A Lotofácil, concurso 2182, tem um prêmio no valor de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

Confira a sequência aqui:

02 – 03 – 08 – 09 – 10

12 – 13 – 14 – 16 – 17

19 – 20 – 22 – 23 – 25

No sorteio da última segunda-feira (dia 15), dois apostadores do Estado de Minas Gerais dividiram o prêmio principal da Lotofácil. As apostas saíram para as cidades de Pato de Minas e São João Del Rei. Cada uma delas levou para casa R$ 591.778,64.

Outras 345 pessoas marcaram 14 pontos e ganharam R$ 1.027,59.

Quem acertou 13 pontos também levou – pouco, mas levou. Ao todo, 10.883 apostadores ganharam R$ 25.

QUINA

A Quina pode pagar nesta noite R$ 14,5 milhões a quem acertar as cinco dezenas que saíram do globo. O concurso é o 5516.

Veja as dezenas:

02 – 29 – 63 – 72 – 77

Ninguém acertou a faixa principal do sorteio de segunda-feira, porém 79 apostas marcaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 10.894,66.

Outras 7.508 pessoas fizeram o terno (três pontos) e cada uma deles ganhou um prêmio no valor de R$ 172,38.

LOTOMANIA

O apostador que acertar as 20 dezenas da Lotomania, concurso 2161, leva prêmio estimado no valor de R$ 3,8 milhões, de acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal.

Veja a sequência aqui:

20 – 21 – 31 – 40 – 42

43 – 44 – 46 – 47 – 51

53 – 54 – 62 – 63 – 64

68 – 76 – 77 – 84 – 86

O último sorteio da Lotomania aconteceu na sexta-feira passada (dia 12). Na ocasião, nenhum apostador levou o prêmio principal, que acabou acumulando para hoje.

Três apostadores, contudo, acertaram 19 pontos e cada um deles ganhou R$ 98.055,98.

A Lotomania pagou ainda R$ 2.387,73 para setenta e sete apostadores que fizeram dezoito pontos.

DUPLA SENA

Por fim, a Dupla Sena, concurso 2208, pode pagar R$ 1,9 milhão ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio e segundo sorteio.

Confira aqui os dois sorteios:

1º sorteio: 02 – 03 – 14 – 16 – 27 – 47

2º sorteio: 01 – 04 – 14 – 32 – 37 – 42

O último sorteio da Dupla Sena, realizado no sábado (dia 13), não teve ganhadores das premiações principais.

Doze apostas fizeram a quina no primeiro sorteio e ganharam R$ 3.780,21. Outras 3 fizeram a quina no segundo sorteio e receberam R$ 13.608,77.

FUNCIONAMENTO DOS SORTEIOS

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal são realizados sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h, às segunda, quartas e sextas. O Metro World News acompanha tudo em tempo real.

Os procedimentos são acompanhados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus.

Os sorteios acontecem de segunda-feira a sábado.

PRÓXIMAS APOSTAS

Não foi dessa vez? Não deixe de tentar a sorte novamente, na semana que vem. Os palpites podem ser feitos até 19h em qualquer casa lotérica do País. É possível ainda jogar pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online.

Na próxima quarta-feira (dia 17), tem sorteio da Lotofácil, Quina, Super Sete e Mega-Sena.

Para obter mais informações sobre todas loterias da Caixa Econômica Federal – opções de jogo disponíveis, datas de sorteios, regras , valores de cada aposta e muito mais -, acesse o site. O jogo é permitido apenas para maiores de 18 anos de idade.