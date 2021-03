Lotofácil: confira as dezenas sorteadas nesta quinta-feira

A Lotofácil, concurso 2184, pode pagar o prêmio de R$ 1,5 milhão ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas na noite desta quinta-feira (dia 18).

Confira o resultado aqui:

05 – 07 – 09 – 10 – 11

12 – 14 – 15 – 17 – 19

20 – 21 – 22 – 24 – 25

Na última quarta-feira, um apostador da cidade de Munhuaçu, em Minas Gerais, acertou sozinho a faixa principal da Lotofácil. Ele ganhou o prêmio de R$ 1.428.095,65, segundo a Caixa Econômica Federal.

Leia também:

Outras 257 apostas marcaram 14 pontos na Lotofácil e ganharam prêmios no valor de R$ 1.664,47.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.352 apostadores que acertaram 13 números.

Perdeu o sorteio de ontem? Veja a sequência ganhadora aqui.

NÃO FOI DESTA VEZ? NÃO DESISTA!

Se hoje não foi seu dia de sorte, que tal tentar mais uma vez? Amanhã também tem Lotofácil.

A aposta mínima custa R$ 2,50 e pode ser feita sempre até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do País. Quem preferir pode jogar pelo computador, tablet ou smartphone.

O apostador escolhe entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis. O prêmio é pago para quem acertar 15, 14, 163, 12 ou 11 números. A Lotofácil tem sorteios diários de segunda-feira a sábado.

A Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Para apostar é preciso ter mais de 18 anos.

HOJE TAMBÉM TEVE QUINA

A Quina, concurso 5518, sorteou na noite de hoje prêmio estimado no valor de R$ 18 milhões. Já pensou levar essa bolada para casa? Para isso, é preciso acertar as cinco dezenas.

Veja os números de hoje:

09 – 17 – 26 – 49 – 50

Na última quarta-feira, ninguém acertou as cinco dezenas e, por isso, o prêmio acumulou.

Cento e trinta e sete pessoas fizeram a quadra e ganharam prêmios individuais de R$ 6.803,31.

A Quina pagou ainda R$ 132,46 para cada um dos 10.581 apostadores do terno (três pontos).

Relembre o sorteio de ontem.

REGRAS DA QUINA

Importante lembrar que a aposta mínima na Quina custa R$ 2 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Para apostar na Quina, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quem acertar os cinco números ganha o prêmio principal, mas a Quina também premia quem acertar 2, 3 ou 4 números.

DUPLA SENA

O concurso 2209 da Dupla Sena tem prêmio acumulado no valor de R$ 2,1 milhões. Dedos cruzados para conferir o resultado da noite:

1º sorteio: 04 – 11 – 23 – 26 – 43 – 49

2º sorteio: 13 – 22 – 25 – 32 – 44 – 49

Na última terça-feira (dia 16), nenhum acertou as faixas principais. No primeiro sorteio, porém, 14 pessoas fizeram cinco pontos e levaram R$ 3.147,32 cada. Outras 10 pessoas acertaram a mesma quantidade de dezenas no segundo sorteio e receberam R$ 3.965,62.

ENTENDA COMO APOSTAR

Se você ainda não conhece o funcionamento da Dupla Sena, atenção: com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar. Leva prêmios quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

É preciso escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Assim como as demais loterias da Caixa, pode-se apostar até as 19h (horário de Brasília).

OS SORTEIOS

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal são realizados sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h, às segunda, quartas e sextas. O Metro World News acompanha tudo em tempo real.

Os procedimentos são acompanhados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus.

Os sorteios acontecem de segunda-feira a sábado.