Vazam áudios polêmicos com detalhes íntimos de suposta traição de Nego do Borel com influenciadora digital; confira

Parece que o assunto Nego do Borel e sua ex, Duda Reis, está longe de acabar. Hoje (12) vazaram nas redes sociais alguns áudios em que se afirma ser da influenciadora digital, Lisa Barcelos.

Aos que estão se perguntando do que se trata, aparentemente são gravações do aplicativo de mensagens, WhatsApp, em que Lisa conta em detalhes para uma amiga informações íntimas sobre um suposto encontro que teve com Nego do Borel.

De acordo com a página que fez a publicação, os áudios são de uma situação que teria acontecido enquanto Duda e o cantor ainda estavam juntos.

Vamos colocar abaixo a publicação feita no Instagram, porém alertamos que possui conteúdo explícito (Continua depois da publicação).

Duda Reis também se manifestou sobre o áudio e disse o seguinte: