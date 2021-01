Casal aciona polícia após encontrar fezes de rato em caixas de panetone em supermercado na Praia Grande

Um casal morador da Praia Grande, cidade localizada no litoral Sul de São Paulo, acionou a polícia após um inconveniente enfrentado com um supermercado. Eles haviam adquirido um lote com 25 caixas de panetones e ao recebê-lo notaram que algo estava errado: 8 caixas apresentavam perfurações e além disso, fezes de rato.

Devido ao ocorrido, eles registraram um boletim de ocorrência contra a rede Assaí. O caso foi classificado como crime contra as relações de consumo, previsto no artigo 7º da Lei 8.137/90. As amostras (8 caixas) foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz, local em que serão avaliadas.

Sobre o ocorrido, Wellington Souza de Melo, de 35 anos, relatou que ele e a esposa tinham ido ao supermercado e logo no corredor principal estavam os panetones em promoção, então resolveram levar vários e ao chegar em casa se deparam com o inconveniente.

“Compramos uma boa quantidade de panetones para fazer doação. Até distribuímos alguns para os vizinhos. As crianças começaram a comer e, quando fomos pegar as outras caixas do porta-malas, vimos rasgos nas caixas. Até que nós vimos um buraco gigantesco no panetone, com um monte de sujeira dentro e fezes de rato” disse Wellington.

Melo comentou ainda que retornou ao supermercado e a única solução oferecida pelo gerente foi a troca da mercadoria.

Em nota oficial, a assessoria de imprensa das lojas Assaí se manifestou e disse que as condições dos produtos relatadas não estão de acordo com o padrão da companhia. “Ressaltamos que o produto apresentado é comercializado fechado, sem manipulação pela loja, e que todas as unidades foram preventivamente retiradas da área de vendas e encaminhadas para a análise técnica” (Com UOL).