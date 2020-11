Padre é detido suspeito de dirigir embriagado e causar acidente fatal

Um acidente ocorrido no último domingo (15) na cidade de Campina Grande, na Paraíba, resultou na prisão de um padre, uma pessoa morta e outra ferida. O homem que não teve a identidade revelada, é suspeito de conduzir um veículo embriagado.

De acordo com informações do Correio Braziliense e da Polícia Civil, tudo aconteceu após o padre perder o controle do veículo e com isso invadir a pista contrária e atingir um motociclista.

Sobre o acidente, o indivíduo que conduzia a moto acabou falecendo no local e o garupa foi encaminhado para o Hospital de Trauma de Campina Grande com ferimentos graves e tem seu quadro atualmente estável.

Em relação ao padre, foi convidado a fazer o teste do bafômetro, mas se recusou e então foi conduzido para a delegacia. Não há novas informações sobre o seu destino.

Segundo o que aponto o Correio ainda, a Diocese de Campina Grande chegou a afirmar que está inteirada sobre o caso, mas prefere não se manifestar.