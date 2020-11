Moradores de rua são atacados e baleados enquanto dormiam em Porto Alegre

Dois moradores de rua que dormiam na praça Estado de Israel, localizada em Porto Alegre, foram atacados na manhã do último sábado (14), por volta das 6h30, por um indivíduo em uma motocicleta. O sujeito que não foi identificado atirou contra a barraca onde dormiam os homens.

Segundo informações do portal Correio do Povo, um dos homens foi socorrido no local, com um ferimento na perna. Já o segundo, que foi atingido no braço, correu por aproximadamente 1km e foi encontrado em frente ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ambos foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.

Como citado anteriormente e reforçado por um dos homens que foi auxiliado por um funcionário da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), eles foram surpreendidos pelo homem enquanto dormiam.

Até o momento, não há informações da motivação do crime. A Polícia Civil trabalha agora para entender o que de fato aconteceu e descobrir o paradeiro do motociclista que ao que se sabe, até agora não foi localizado.

Nenhuma informação adicional foi revelada sobre o atual estado de saúde dos homens que foram atingidos.